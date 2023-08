Professioni | Ingegneri | “Dopo oltre mezzo secolo torna a Catania il congresso nazionale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il presidente Perrini: "La presenza in Sicilia assume un’importanza particolare in un momento come questo in cui si parla molto del ponte sullo Stretto di Messina, un’opera che contribuirà in modo determinante allo sviluppo dell’isola, a cominciare da quello delle infrastrutture" Un momento per fare rete, analizzare le difficoltà normative, professionali e sociali. E’, a distanza di 50 anni, la città designata dal Cni, presieduto da Angelo Domenico Perrini, per ospitare il 67°degli: un evento di fondamentale importanza per la categoria che, sulla scia delle celebrazioni dei 100 anni dell’istituzione dell’Ordine, ripercorrerà il passato, interpretando il presente. “Siamo davvero assai lieti – dice il presidente Perrini – che si torni a celebrare ilin ...