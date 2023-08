Prezzi alla produzione Usa sopra le attese | in rosso le Borse Ue ma Wall Street tiene

(Di venerdì 11 agosto 2023) I listini, dopo i recuperi registrati nelle ultime due giornate, scontano la resistenza dell'inflazione negli Stati Uniti. A Milano giù Stellantis per le incertezze legate ai rinnovi contrattuali negli Usa. Volatile Tim. Risale il dollaro, sterlina in rialzo dopo Pil inglese

Qui pesa un aumento superiore al previsto deiproduzione negli Stati Uniti, che a luglio hanno fatto segnare un +0,8% su base annua, in accelerazione rispetto al +0,2 di ...Apertura in calo a Wall Street, in un'altra giornata segnata dai dati sull'inflazione. A luglio, iproduzione negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,3% rispetto al mese precedente, contro attese per un +0,2%. Si tratta del maggior aumento da gennaio. Il dato di giugno e' stato rivisto ...... con un calo dell'1,25%, dopo aver guadagnato ieri il 4,8%: il colosso dell'intrattenimento ha annunciato un aumento deiper gli abbonamentipiattaforma Disney+ senza pubblicita', ...

La diretta da Wall Street | Borse Usa in rosso. I prezzi alla produzione salgono oltre le attese. Cinque titoli da monitorare Milano Finanza

Elon Musk ha scritto su X che i dettagli del suo combattimento con Mark Zuckerberg sono stati definiti, e che si svolgerà in Italia ...Dal Casentino all'Empolese, dall'Appennino al Chianti e persino nella prima periferia fiorentina, per chi vuole abbinarlo a un trekking e per chi non vuole smuovere un passo, con o senza barbecue ce n ...