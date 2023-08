Prezzi alla produzione Usa peggio di attese | Borse Ue in rosso Milano chiude a -1%

(Di venerdì 11 agosto 2023) I listini, dopo i recuperi registrati nelle ultime due giornate, scontano la resistenza dell'inflazione negli Stati Uniti. Agiù Stellantis per le incertezze legate ai rinnovi contrattuali negli Usa. Fiacca Tim. Risale il dollaro, sterlina in rialzo dopo Pil inglese

Giornata difficile per Piazza Affari, che chiude in pesante ribasso assieme agli altri Eurolistini, peggiorando nel pomeriggio con l'andamento negativo di Wall Street, dopo che i dati suiproduzione di luglio sono risultati superiori alle attese. L'ultima seduta della settimana è quindi negativa nonostante la diffusione di dati macro confortanti sia in Francia suial ...Va aggiunto il goffo tentativo di ridurre idelle tariffe aeree tra il continente e le due ...ormai praticamente la stagione turistica si sta concludendo e oltretutto espone il governo...... scienziati, attivisti ambientali e architettiscoperta dei diversi approcci di vita sulla ...di domenica e ad ingresso gratuito e le due serate di venerdi e sabato vengono proposte con...

La diretta da Wall Street | Borse Usa contrastate. I prezzi alla produzione salgono oltre le attese. Cinque titoli da ... Milano Finanza

Intorno alle 17,20 l'indice del dollaro è in rialzo dello 0,17%. Il biglietto verde si attesta a 144,79 yen, in rialzo dello 0,03%, un giorno dopo aver toccato quota 144,89, i massimi dal 30 giugno ..."Stangata vacanze, ma non solo! Dopo la botta di giugno, arriva quella di luglio. Un'estate rovente sul fronte dei PREZZI". Lo sostiene l'Unione Nazionale Consumatori che ha elaborato i dati Istat del ...