Presenza di Ostreopsis Ovata al Litorale Vastese | Analisi e Monitoraggio da Parte di Arta Abruzzo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 11 agosto 2023) Chieti - Durante i consueti controlli effettuati sulla qualità delle acque di balneazione lungo la costanella prima settimana di agosto, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) ha rilevato ladi "", una microalga potenzialmente tossica, in tre diverse aree di prelievo antistanti il lungomare. Particolarmente elevata è stata la concentrazione di questa microalga in località Vignola, dove sono state misurate ben 34.000 cellule per litro, un valore che ha richiesto l'attivazione della fase emergenziale. In altri due punti di campionamento, precisamente nella zona del "Fosso Lebba" e in contrada Torricella, le fioriture dell'hanno ...