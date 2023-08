Premier League 2023-24 | Burnley-Manchester City 0-3 | doppietta di Haaland

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilapre il calendario della-2024 vincendo per 3-0 sul campo delnell'anticipo della prima giornata. I campioni d'Inghilterra allenati da Pep Guardiola si impongono con ladi Erlinge con il gol di Rodri, a segno nella prima gara della stagione dopo aver chiuso la scorsa annata con la rete che ha steso l'Inter nella finale di Championsimpiega 4 minuti per timbrare il cartellino. De Bruyne costruisce, Rodri rifinisce di testa e il centravanti norvegese fa subito centro: 0-1. Ilgioca a viso aperto, reclama un calcio di rigore e cerca di tenere testa ai campioni d'Inghilterra. I citizens perdono De Bruyne ...

