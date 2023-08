Premier League 2023-2024 | la prima giornata in tv | programma e orari

(Di venerdì 11 agosto 2023) Le partite del campionato inglese, comprese alcune della, sono trasmesse da Sky e sono visibili in streaming sull'app SkyGo e su Nowal via oggi, venerdì 11 agosto. Le partite del campionato inglese, comprese alcune della, sono trasmesse da Sky e sono visibili in streaming sull’app SkyGo e su Now. Iltv: Venerdì 11 agosto ore 21: Burnley-Manchester City, Sky Sport Summer e 4K. Sabato 12 agosto – ore 13.30: Arsenal-Nottingham Forest, Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio; ore 16.00: Brighton-Luton Town , Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio; ore 18.30, Newcastle-Aston Villa, Sky Sport Calcio e canale 255; Domenica 13 agosto – ore 15.00: Brentford-Tottenham, Sky Sport ...

Commenta per primo Ci siamo, si riparte. Oggi ci sarà il fischio d'inizio della nuova, si ricomincia dal City campione che sfiderà il nepromosso Burnley allenato dall'ex Kompany . Incroci del destino e grande attesa per l'inizio di quello che da molti è considerato il ...Si aspettano altri colpi di scena 12.40 - Colpo di scena in: il Chelsea avrebbe chiesto a Moises Caicedo di non volare a Liverpool per firmare con i Reds perchè valuta un rilancio con ...Sono state queste le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa in vista della gara odierna del suo Manchester City contro il Burnley per la prima giornata di2023 - 24. L'allenatore ...

Record in Premier League: secondo la Bbc Caicedo si accasa al Liverpool per 128 milioni di euro RaiNews

Il calciomercato attorno all'ala sinistra Iling Junior comincia a plasmarsi: dalla Premier League arrivano le prime sirene, ma Giuntoli fissa il prezzo ...Moises Caicedo al centro di un calciomercato da record, almeno in Premier League. Il Liverpool ha offerto 127 milioni di euro per il 21enne centrocampista del Brighton: il club ha accettato l'offerta ...