Preghiera del mattino del 11 Agosto 2023 | “Fammi sentire la Tua voce”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... Domenico Sorrentino e in serata, nel Santuario di San Damiano si è svolta la veglia dinel transito di santa Chiara presieduta da padre Marco Moroni, custodeSacro Convento di Assisi. ...Un momento die di riflessione importante che si snoderà per le viecentro della frazione di Santa Giulia dove la santa ha avuto i natali e ha vissuto durante la sua […] ...I giovani sono il futuromondo. A Dili, i ragazzi con i quali viene a contatto, come avvertono ... Tutti mi chiedono in regalo una croce da mettere al collo, tutti chiedono unae mi ...

L'affetto per Michela Murgia, la scrittrice, drammaturga e attivista morta questa sera all'età di 51 anni, rimbalza sui social dove si moltiplicano i messaggi di cordoglio.«Ma l’amor mio non muore». Questo il commovente post d'addio di Roberto Saviano per Michela Murgia, morta stasera età di 51 anni. La scrittrice a maggio ...