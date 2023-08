Pre-vertice a sorpresa tra Meloni e Fratoianni Cosa è accaduto in aereo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 agosto 2023) A Palazzo Chigi è in corso l'atteso incontro sul salario minimo con il presidente del Consiglio Giorgiae i leader delle opposizioni, che mettono sul tavolo la loro proposta unitaria per una paga non inferiore ai 9 euro all'ora. Proposta che peròha già bocciato: "Rischia di peggiorare la situazione". Il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, è tornato a chiedere: "ci ha convocato a fare?". Il governo, però, ha garantito un atteggiamento di ascolto e di confronto perché c'è la convinzione che quello delle retribuzioni sia un tema preminente, ma la premier non intende rilanciare con una propria contro-strategia di azioni e norme. In attesa dei risultati di questo faccia a faccia tra il premier e le opposizioni, si apprende che Giorgiae Nicolahanno avuto un ...