(Di venerdì 11 agosto 2023)and2023: Sabato 12 agosto alle 20.30 nella Chiesa di San Luca, concerto per organo del Trio Sfere.si passano il testimone per le date agostane deland2023. È tutto pronto per due concerti imperdibili, accomunati da sonorità eleganti ma differenti

Abbiamo a cuore la tua privacySacro e profano si passano il testimone per le date agostane del festivaland Jazz Music 2023 . È tutto pronto per due concerti imperdibili, accomunati da sonorità eleganti ma differenti per storia e stile. Si parte Sabato 12 agosto alle 20.30 nella Chiesa ...Aland Jazz Music Festival è tutto pronto per sabato 29 luglio per la fantastica band The Swing Tree e il suo repertorio che arriva direttamente dai primi decenni del '900. Pozzuoli - ...

Praiano Chambre and Jazz Music Festival tra sacro e profano 2a News

Continua l’estate del Praiano Chambre and Jazz Music Festival tra sacro e profano Sacro e profano si passano il testimone per le date agostane del ...Accompagnato da Dario Giuffrida alla batteria regalerà al pubblico... Sacro e profano si passano il testimone per le date agostane del festival Praiano Chambre and Jazz Music 2023. È tutto pronto per ...