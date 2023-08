Possesso e ricettazione di arma da sparo | 33enne in manette

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDisposti dalla Questura, nei Comuni di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi, sono proseguiti negli ultimi giorni i servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni, pianificate per le giornate dell’8 e 9 agostodel c.m., tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate, oltre alle pattuglie della Questura e del Commissariato di P.S. di Sant’Angelo, anche alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine nonché persone della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale. Numerosi i controlli eseguiti a persone e veicoli, in particolare ...

Un 18enne straniero è stato invece deferito perperchè trovato indi documenti intestati ad un'altra persona italiana e denunciati come oggetto di furto. Due uomini ...I due ventenni sono stati anche indagati in stato di libertà perperché trovati indi monili in oro di verosimile provenienza furtiva. I poliziotti, inoltre, hanno eseguito un ...Il 41enne è stato altresì denunciato a piede libero per il reato die sanzionato amministrativamente perdi sostanze stupefacenti. La donna invece è stata deferita all'Autorità ...

Arrestato 33enne per possesso e ricettazione di arma da sparo AvellinoToday

A dicembre scorso i poliziotti della Squadra mobile di Milano e Sisco (Sezione investigativa del Servizio centrale operativo) nell’ambito di un’operazione antidroga avevano arrestato diverse persone a ...I due ventenni sono stati anche indagati in stato di libertà per ricettazione perché trovati in possesso di monili in oro di verosimile provenienza furtiva. I poliziotti, inoltre, hanno eseguito un ...