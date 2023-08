Porsche 718 Boxster - Test in incognito per la nuova generazione elettrica

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 agosto 2023) Prosegue inlo sviluppo della, attesa sul mercato nel 2025: inedite foto spia mostrano i muletti impegnati nei collaudi della piattaforma Bev, "travestita" con la carrozzeria dellaattuale per non svelare dettagli succosi. Come ce la immaginiamo. L'estetica, dunque, è da prendere con le pinze, dal momento che le camuffature sono pesanti. Segno, quest'ultimo, di significativi cambiamenti strutturali in vista del nuovo modello: guardando i muletti, si evince, per esempio, che le carreggiate sono state allargate e che il passo è sensibilmente più lungo. In coda, invece, c'è un finto terminale di scarico già visto, diversi anni fa, sui prototipi della Taycan: fuorviante tanto quanto le fattezze dei gruppi ottici. Per capire come sarà la ...