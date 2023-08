(Di venerdì 11 agosto 2023) Sta facendo discutere, nelle ultime ore, una diretta Facebook del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. Oggetto della discordia, in particolare, è un numero di: un fumetto delche il vicepremier del governo Meloni hato alle telecamere. Il tema della storia richiamata sulla copertina, infatti, era ilsullo stretto di, uno degli obiettivi dichiarati dell’attuale esecutivo:ha utilizzato il fumetto per ribadire l’importanza dell’opera e il suo impegno a realizzarla. Più di qualcuno, però, ha accusato il ministro di non esser andato oltre la prima pagina: nella storia presente all’interno del numero infatti, dal titolo «Zio Paperone e ildi», ...

Ponte di Messina, Salvini mostra un Topolino del 1982 che lo celebrava. Peccato per il finale - Il video Open

Nella storia pubblicata sulla rivista a fumetti, il ponte veniva distrutto. E si dimostrava, inoltre, l'impossibilità di trovare un progetto adatto a resistere. A segnalare l'errore, il sito «Fumettol ...