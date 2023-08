Ponte di Ferragosto | musei e parchi archeologici restano aperti

Il tasso medio di occupazione dell'offerta si attesta al 90%, oltre un punto in meno rispetto al 2022 anche se per effetto del calendario ildi2023 durerà un giorno in più. Così, ...... in assenza di precipitazioni, non sembra destinata a migliorare nel breve periodo: - continua Mazzucchelli - proprio a ridosso del, nel pieno della stagione turistica e con un lungo...Vieni a scoprire e gustare il menù dialla Trattoria 'Del' con la famiglia o con gli amici, dove i sapori della cucina tipica ligure ti accoglieranno con calore e autenticità. Qui ...

Ponte di Ferragosto: le 5 migliori gite non lontano da Milano MilanoToday.it

Con l'approssimarsi del ponte di Ferragosto, l'Italia verrà investita dall'anticiclone africano Nerone.Estate 2023, il bilancio del primo esodo: le strade più trafficate. Il secondo fine settimana di agosto inizierà con un sabato di bollino nero ...