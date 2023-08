Polonia-Bielorussia | Lukashenko | “Dobbiamo parlare con Varsavia”

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – "con i polacchi. Ho detto al premier di contattarli. Se lo vogliono, possiamoe fare la pace. Siamo vicini ed è una cosa che non si può scegliere". Si è espresso così il leader bielorusso, Alexander, a favore di colloqui condopo che laha annunciato il dispiegamento di ulteriori truppe al confine tra i due Paesi in un contesto di tensioni. Nelle dichiarazioni riportate dall'agenzia BelTa,ha anche lasciato intendere che le politiche disui confini siano da collegare alle elezioni parlamentari del prossimo 15 ottobre. Ieri laha fatto sapere di voler spostare 10mila militari sul confine con la. "Stanno cercando ...

Ieri laha fatto sapere di voler spostare 10mila militari sul confine con la. "Stanno cercando di alimentare le tensioni - ha sostenuto - per dimostrare che è giusto il riarmo ...Ieri laha fatto sapere di voler spostare 10mila militari sul confine con la. 'Stanno cercando di alimentare le tensioni - ha sostenuto - per dimostrare che è giusto il riarmo ...Leggi anche Ucraina, Kiev conquista alture attorno Bakhmut: "Russi circondati" Wagner, "accordo con Minsk al collasso": voci ritiro da, Varsavia vuole 10mila ...

"Non osi attaccarci": la Polonia schiera 10mila soldati al confine con la Bielorussia ilGiornale.it

La guerra di spionaggio tra USA e Cina non si ferma mai: arrestato "Zeng", il cinese sedotto dalla CIA per fare la spia.La guerra in Ucraina giunge al giorno 534 con nuove esplosioni a Kherson. Il presidente Zelensky starebbe pensando di sostituire il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov. Durante l'attacco sferrato ...