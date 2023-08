Piscina comunale di Foiano |  a settembre si torna a nuotare grazie all' accordo con un nuovo gestore

"Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto", dichiara il Sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati... martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 agosto il centro sportivodi Carugate resterà ... Centro sportivo chiuso per quattro giorni (ma non la) Ma dietro la "brutta notizia" ce n'è anche ...... sono in corso i lavori alla palestra di Santa Lucia, dove abbiamo riscontrato difficoltà in corso d'opera che stiamo cercando di superare in tempi celeri, i lavori allae, dopo il ...

Piscina comunale di Foiano, a settembre si torna a nuotare grazie ... LA NAZIONE

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto”, dichiara il Sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati ...Le piscine fuoriterra sono di certo una soluzione comoda, e spesso anche economica, per trovare un po’ di refrigerio durante la calda estate. E possono rappresentare anche un interessante investimento ...