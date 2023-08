Piero Angela | l’omaggio Rai ad un anno dalla morte

(Di venerdì 11 agosto 2023)Dall’uomo della cronaca e degli esteri al rinomato divulgatore scientifico: è uno sguardo agli esordi della carriera diquello che Rai Cultura propone – nel primo anniversario della scomparsa – domenica 13 agosto su Rai Storia, a partire da “Il giorno e la Storia”, che ne ripercorre la vita, in onda già alle 00.05 con repliche successive. In mattinata, poi, alle 9.45 “Raccontare la scienza” ne ricorda la lunga attività, mentre, alle 10.15 vengono riproposti due servizi che, inviato Rai da Parigi, realizzò nel 1961 per la rubrica “Controfagotto”, di Ugo Gregoretti, e – a seguire – una selezione di servizi per il Telegiornale dal 1955 al 1968, quandofu inviato a Parigi e a Bruxelles. Alle ...

In avvio della serata, dedicata a, l'esecuzione da parte dell'Ensemble diretta da Albertini della celebre sigla di Quark, l'aria tratta dalla suite n° 3 in re maggiore di Johann

