Piero Angela | l’omaggio Rai ad un anno dalla morte

(Di venerdì 11 agosto 2023)Dall’uomo della cronaca e degli esteri al rinomato divulgatore scientifico: è uno sguardo agli esordi della carriera diquello che Rai Cultura propone – nel primo anniversario della scomparsa – domenica 13 agosto su Rai Storia, a partire da “Il giorno e la Storia”, che ne ripercorre la vita, in onda già alle 00.05 con repliche successive. In mattinata, poi, alle 9.45 “Raccontare la scienza” ne ricorda la lunga attività, mentre, alle 10.15 vengono riproposti due servizi che, inviato Rai da Parigi, realizzò nel 1961 per la rubrica “Controfagotto”, di Ugo Gregoretti, e – a seguire – una selezione di servizi per il Telegiornale dal 1955 al 1968, quandofu inviato a Parigi e a Bruxelles. Alle ...

Un anno senzae ancora è come fosse ieri. Anzi, è come se il decano dei giornalisti e papà della divulgazione scientifica in tv non se ne sia mai andato. Sarà anche per questo che la Rai a 365 giorni ...Ci sono personaggi televisivi che in qualche modo si saldano ai ricordi famigliari e personali di ognuno:era uno di quelli. Il giornalista scientifico e il presentatore, scomparso un anno fa , esattamente il 13 agosto 2022, all'età di 93 anni, per un'intera generazione ha coinciso con un ...Qui tutti gli articoli che stiamo ripubblicandoha due lati e una base. Il primo è quello pubblico, che conosciamo da sessant'anni, da quando è nata la Rai, di giornalista e divulgatore ...

