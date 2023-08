Piazza Navona Carabinieri sequestrano Barbagianni e denunciano 2 persone

(Di venerdì 11 agosto 2023) CRONACA DI ROMA – Un insolito inganno ha attirato l’attenzione dei passanti ieri pomeriggio nei pressi di. Due individui stavano impiegando un rapace notturno per avvicinare turisti e cittadini, proponendo loro la possibilità di farsi fotografare con l’animale. Tuttavia, dietro questa proposta si celava un intento di guadagno ingiusto, poiché chiedevano “mance” in cambio del servizio offerto. L’insolita scena non è sfuggita agli occhi attenti di alcuni spettatori, i quali hanno prontamente segnalato l’accaduto aiin pattuglia nella zona. Gli agenti della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, in collaborazione con idella Stazione Forestale di Roma, hanno tempestivamente risposto alla segnalazione, intervenendo sul posto. I due uomini coinvolti nell’inganno, provenienti ...

mio padre rimasto solo mi chiese se avessi avuto desiderio di emigrare in Germania, io già lavoravo e ci pensai un po' ma nell'estate di due anni fa passeggiando perconobbi una ragazza ..."Una foto con il barbagianni". E' la singolare 'offerta' ricevuta nel pomeriggio di ieri, nei dintorni di, da numerosi turisti e passanti, avvicinati da due uomini che - in cambio dello scatto con il volatile - contavano di incassare 'mance' più o meno generose. La scena è stata notata, con ...Sia inCampo de' Fiori, sia in. Ieri notte i sei sei ispettori di AMA in collaborazione con il Nucleo ambiente e decoro dei vigili urbani (NAD) sono entrati in azione e hanno ...

Selfie con il barbagianni a piazza Navona, due denunce RomaToday

L’esemplare e’ stato sequestrato e affidato alla custodia e alle cure del centro Lipu del Bioparco di Roma mentre i due stranieri sono stati denunciati. Verifiche sono in corso sull’origine del rapace ...“In questi giorni stiamo intensificando i controlli per la tutela del decoro cittadino. Nel blitz dell’Ama tra Campo de Fiori e Piazza Navona ben 12 sono stati gli esercenti risultati non in regola co ...