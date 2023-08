Petitto | “I numeri non mentono | al contrario sconfessano De Luca“

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni approvata dalla Corte dei Conti, per la Campania non fa altro che confermare quanto denuncio da tempo: sprofondiamo sempre più giù fino ad essere diventati la seconda Regione più povera d’Italia”. Lo afferma il consigliere regionale Livio, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti”, a commento del documento della Corte dei Conti che analizza e descrive lo stato economico degli enti locali del periodo 2019-2022. “Non solo il totale fallimento sulle politiche sanitarie, con il 72% del bilancio destinato alla Sanita ma una spesa pro capite tra le più basse d’Italia (1.957 euro) inferiore alla media nazionale (2.067) e anche a quella del Mezzogiorno (2.041) con il settore in piena crisi- prosegue l’onorevole- la Campania è addirittura ultima in ...