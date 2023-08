Pescosolido In Comune minaccia gli impiegati e danneggia gli arredi Poi aggredisce i Carabinieri intervenuti Arrestato 49enne del luogo

I militari sono intervenuti presso gli uffici deldiin quanto era stata segnalata la presenza di un uomo che in evidente stato di agitazione psico - fisico minacciava i dipendenti ...... centralizzandola anziché lasciare ad ognila sua necessità di individuare, scegliere ed ... coinvolge i comuni di Pontecorvo, Castelnuovo Parano, Pastena,, Santopadre, Guarcino, ......Frosinone cui hanno concorso i VVFF e il personale dei Nuclei di Protezione Civile di, ... in buono stato di salute, in un campo adiacente ad una strada secondaria tra il limitrofodi ...

Entra in Comune, minaccia gli impiegati e aggredisce i carabinieri ciociariaoggi.it

I Carabinieri della Stazione di Sora, in provincia di Frosinone, hanno arrestato un 49enne di Pescosolido, con l'accusa di danneggiamento, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.