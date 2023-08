Pesce avariato e non tracciato | maxi sequestro tra Gaeta e Minturno

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 11 agosto 2023)– In concomitanza con il prossimo ponte di ferragosto, la Guardia Costiera diha incentivato i controlli in materia di commercializzazione dei prodotti ittici dedicando particolare attenzione alla vendita degli stessi in assenza dei requisiti di conservazione e salubrità prescritti dalle norme. Nella giornata di oggi, in particolare, il personale del nucleo di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera di, operando per la tutela dei consumatori, ha individuato un venditore ambulante intento a vendere esemplari ittici all’interno di una carriola sulla battigia di Gianola nel comune di Formia. Pertanto, avendo il trasgressore, di origine campana, agito in spregio alle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e tracciabilità della merce posta in vendita, si è proceduto comminando una sanzione amministrativa ...