Ciamponi, dopo aver risposto al bando, invece non si è presentato al colloquio, e la Asl... che non ha risposto al bando, a riprova del fatto cheandare via tornando a Roma per un ...è pronta ad affrontare questa sfida, con le sue caratteristiche uniche, il suo potenziale culturale e le risorse necessarie. Abbiamo identificato due sedi alternative idonee per ospitare l'...'Pedalare fa buon sangue' questo il motto scelto per la manifestazione che vede insieme le due associazioni e che dunque, oltre ad essere una bella pedalata,anche essere l'occasione per ...

Pescara Vuole Sfilare la Film Commission all'Aquila. Arriva l'Ufficialità Virgilio

PESCARA – “Bene il lavoro del Capogruppo Silvio Paolucci, sul tavolo del programma, ma rimangono questioni note a tutti non risolte sul tavolo politico”. Lo afferma in una nota ...Cronaca Pescara - 11/08/2023 21:25 - Un'ambiziosa candidatura è stata ufficialmente annunciata da Pescara, che si prepara a competere per diventare la sede regionale della ...