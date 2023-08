(Di venerdì 11 agosto 2023) È il MIM, sentito il MAE (Ministero degli Affari Esteri), a disporre la procedura per la selezione delda inviare. Si tratta di bandi destinati a dirigenti scolastici, docenti e alATA. Requisiti sono: l’essere assunti con contratto a tempo indeterminato; aver prestato dopo il periodo di prova almeno tre anni di effettivoin Italia nel ruolo di appartenenza; avere la certificazione della lingua straniera per la quale si intende partecipare, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al Decreto del Direttore Generale per gli Affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012 n. 10899, di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER); aver partecipato ad un’attività formativa di almeno 25 ore, organizzata da soggetti ...

... per i docenti che la interpretano come tale e che hanno la possibilitàdi potersi ... se non la consapevolezza che per l'anno2023/24 sfuma la possibilità di assunzione per il ...... di tutto ile degli studenti. Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e farà media, modificando così la ...... denominato percorso di formazione e periodo annuale di prova deldocente ed educativo ,... sino al primo annoutile dopo la fine dell'impegno, oltre che in tutti gli altri casi ...

Personale scolastico in servizio all’estero e l’istruzione dei figli: in allegato tutta la documentazione Orizzonte Scuola

Finestra della mensa scolastica spalancata di notte ... ignoti si sono portati via computer ed una lavagna multimediale utilizzati dal personale docente a favore degli alunni della scuola Ungaretti).L'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria ha pubblicato la Nota N. 11180 sull'ex articolo 36 in relazione agli incarichi di supplenza.