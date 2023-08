Pericolo de-banking | la guerra di Farage contro le banche woke

(Di venerdì 11 agosto 2023) Una vicenda che è passata in sordina nei notiziari italiani, ma che sta infuocando l’opinione pubblica del Regno Unito, è stata la chiusura dei conti correnti di Nigel, ex leader dell’Ukip e del Brexit Party. Cosa è accaduto aIl padre del movimento referendario pro-Brexit ha denunciato la ceo del colosso bancario NatWest, Alison Rose, dopo che i suoi conti sono stati bloccati ex abrupto lo scorso 19 luglio. Il motivo?ha ottenuto un dossier di 40 pagine redatto dalla Coutts Bank e pubblicato integralmente sul quotidiano Daily Mail, nel quale i dirigenti della NatWest hanno espresso commenti al vetriolo sulle opinioni politiche del loro cliente. Sebbene in primo luogo Rose avesse addotto la scusa di un errore di natura commerciale, è chiaro che gli amministratori dell’istituto non volessero avere nulla a ...

