Perdonanza Celestiniana | Viola Graziosi è la dama della bolla Foto

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'Aquila - È la cultura come leva per rinascita e modello di innovazione per le aree interne, l’ispirazione che ha guidato la scelta dei personaggi che saranno i protagonisti del corteo, uno dei momenti più significativi, che si svolgerà il 28 e il 29 agosto all’Aquila. Sono infatti stati svelati questa mattina, durante la conferenza stampa alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, i volti degli artisti che vestiranno i panni per la, il Giovin Signore e laCroce di quest’anno, a suggello dell’Aquila come candidata ideale a Capitale italianaCultura 2026. “La candidatura dell’Aquila a Capitale italiana ...