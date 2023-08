Perché Sinner ha vinto con Murray senza giocare? Cosa è successo e prossimo avversario

(Di venerdì 11 agosto 2023) Jannikha superatogli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 Toronto 2023 di tennis: l’azzurro ha approfittato del forfait dello scozzese Andy, giunto poco prima del match per un problema agli addominali che ha impedito al britannico di scendere in campo.tornerà in campo nel match che si disputerà nel cuore della prossima notte italiana contro il transalpino Gael Monfils, entrato direttamente in tabellone grazie al ranking protetto: l’azzurro è testa di serie numero 7 e nell’aggiornamento dello scorso lunedì era al numero 8 del ranking ATP, mentre il tennista francese è sprofondato al numero 276, anche se grazie ai punti di Toronto ora è virtualmente al 207. Si tratta del quinto incrocio tra i due:è in vantaggio per 3-1 nei ...

L'età avanza e mi dispiace finire in questa maniera, anchenon so se il prossimo anno sono ... Jannikquindi approda ai quarti senza sudare e ora è atteso da un altro anzianotto, il ...quindi avanza ai quarti di finale per l'undicesima volta in questa stagione e dovrà affrontare Gael Monfils, che nell'ultimo turno ha superato il lucky loser Aleksandar Vukic. I precedenti tra ...... quello contro Berrettini non è stato un match semplice per, che per grande parte del primo ... È stata una partita molto dura da giocare contro Matteoci conosciamo molto bene. Ho solo ...