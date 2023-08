Perché non mi unisco al coro per Michela Murgia

(Di venerdì 11 agosto 2023) Non sono un ipocrita, e nel rispetto che si deve a chi non c’è più, e ancor più a chi le ha voluto bene, devo dire che delladonna di cultura conservo un pessimo ricordo. Quando, per esempio, disse di Battiato: “Scriveva delle minchiate”. Mi sarei aspettato argomentazioni più profonde invece che una battuta cosi triviale. Ricordo anche quando, per puro pregiudizio politico e faziosità, trasformò un saluto militare in un saluto romano. O quando, pochi giorni fa, polemizzando con l’amministrazione di Ventimiglia, ha evocato addirittura “il regime fascista”. Ma lacredo che appartenesse a quella schiera di mitizzati intellettuali di sinistra a cui tutto è concesso, anche insultare uno dei più grandi autori e compositori della musica italiana con il compiacimento dei moralisti alla bisogna, pronti invece a scagliarsi contro i sovvertitori del ...

Quasi, abbiamo specificato,ogni 15 giorni dovranno recarsi in ufficio per confrontarsi con ...a lungo termine con una serie di KPI (indicatori chiave di prestazioni) che terranno contosolo ...Uno era laico, l'altro molto cattolico, uno era orientato a sinistra e l'altro a destra, uno senza figlivoleva fare nascere orfani, così soleva dire, e l'altro di figli ne aveva tre, uno che ti guardava col sorriso appena accennato e l'altro dalla risata franca, aperta. Erano ...'Lotteremo insieme sempre,ci sarai sempre e vinceremo noi ', commenta il deputato Pd ... per Vialli, per amici come Frattini o Maroni o per tanti altri chesono noti all'opinione pubblica. ...