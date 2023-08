Perché è giusto aiutare i più deboli | tassa | il sindacalista delle banche sta con Meloni

(Di venerdì 11 agosto 2023) «Sono d'accordo con quanto affermato dal ministro Salvini: stiamo attraversando una fase complessastanno aumentando le diseguaglianze sociali. Ci dobbiamo dare tutti da fare per ridurle ele fasce piùdella popolazione». Inizia così, con questo endorsement al governo, la conversazione con Lando Sileoni,, che da 13 anni è il segretario generale della Fabi (federazione autonoma dei bancari) e che sullazione degli extraprofitti- materia che conosce assai bene - ha le idee molto chiare.Lei ha dichiarato che il provvedimento del governo dire gli extraprofittinon è un atto illiberale come contestano molti.? «Sarebbe stato un ...

Ed effimera (una fiducia 'meno fiduciosa') dopo l'attacco alle banche che, en passant, sono i soggetti che comprano debito pubblico italiano… ma gentile Meloninon èil margine ...Lei era il paradigma del male e anche noi dobbiamo ringraziarla, proprionon possiamo ... Ci hai creduto e, secondo quei principi, hai vissuto , com'erache fosse. Ognuno muore con la sua ...La FIFA non ha mai avuto un presidente argentino,Ciò non significa che non mi piacerebbe ... E che gli audio vengano ascoltati,questo chiarisce i dubbi. Dopo, la polemica ci sarà sempre'...