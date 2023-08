Per affrontare gli impatti climatici della pesca | l’Europa deve andare molto più a fondo

(Di venerdì 11 agosto 2023) Pur essendo apprezzabile, la visioneCommissione europea per unaneutrale dal punto di vista climatico è poco incisiva: per allineare laagli obiettivieuropei sono necessarie maggiori ambizioni e azioni di implementazione, scrivono Pascale Moehrle ed Enric Sala. Tre anni dopo aver lanciato il Green Deal europeo, la Commissione europea ha

...di manodopera sono cresciuti un po'l'introduzione di forme di reddito alternative e un po'la disaffezione nei confronti dei lavori agricoli. Senza contare la burocrazia da". A ...Ad ogni modo,le calde giornate estive, gli animali vengono aiutati dagli addetti ai lavori. Alla maggior parte di loro viene data la possibilità di ripararsi dal sole nelle proprie ...... in occasione di un precedente vertice dell'ECOWAS, quando è stato dato un ultimatum di sette giorni ai militari di Niameyreintegrare il Presidente Bazoum, rovesciato il 26 luglio, o...

Tecniche di sterzata per affrontare le curve in sicurezza La Gazzetta dello Sport

Non vi è alcuna garanzia che il prodotto che sembra essere utile per voi possa suonare lo stesso ad altri. In quel momento non c’è bisogno di affrontare alcuna delusione perché stai andando avanti con ...«Cinetosi», ovvero il malessere che accompagna vari tipi di spostamento. Sì, anche quelli in aereo. Contrastarlo si può, già dalla alimentazione. Ecco i cibi da preferire e quelli da evitare se dovete ...