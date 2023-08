Pentathlon moderno | Mondiali Bath 2023 | 12 azzurri convocati | il 21 agosto il via alle gare

(Di venerdì 11 agosto 2023) Si avvicina il momento deidi, in programma a, in Inghilterra, dal 21 al 28. Sono dodici glidal direttore tecnico Andrea Valentini. Occhi puntati ovviamente su Elena Micheli, campionessa del mondo in carica e vincitrice della finale di World Cup, oltre ad Alice Sotero e Giorgio Malan campioni europei poco più di un mese fa a Cracovia, in Polonia. Sono loro tre ad aver già conquistato tre carte olimpiche nominali per Parigi 2024, ma il torneo iridato metterà in palio altri tre pass per genere per i Giochi. Si parte allo Sports Training Village (STV) dell’Università diil 21con il Ranking Round di scherma delle staffette. ...

