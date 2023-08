Pentathlon moderno | i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023 | azzurri a caccia dell’ultimo pass per Parigi 2024

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’obiettivo è quello di chiudere il cerchio. La Nazionale italiana diè pronta per la sfida dei, in programma da lunedì 21 a domenica 27 agosto presso lo Sports Training Village dell’Università di Bath (Inghilterra). Per una circostanza così importante, il direttore tecnico Andrea Valentini ha convocato 12, equamente suddivisi tra uomini e donne. Tra questi, otto saranno impegnati nella gara individuale e si tratta di Matteo Cicinelli, Giorgio Malan, Roberto Micheli, Gianluca Micozzi, Elena Micheli, Alice Sotero, Alessandra Frezza e Francesca Tognetti. Vanno aggiunti Maria Beatrice Mercuri, Aurora Tognetti, Stefano Frezza e Federico Alessandro, impegnati tra staffetta femminile e maschile. Una rassegna iridata importante che metterà in palio la qualificazione ...

