Pending Train | dall’11 agosto su Netflix

(Di venerdì 11 agosto 2023) Al via suserie tv, atteso fantasy giapponese disponibile dall'11. Scopri tutto su trama e cast! Tvserial.it.

Le serie tv per il weekend: l’ultima stagione di «Billions» e «Painkiller» Corriere della Sera

Al via su Netflix Pending Train serie tv, atteso fantasy giapponese disponibile dall'11 agosto. Scopri tutto su trama e cast!Fra le ultime uscite anche «Only Murders In The Building 3», «Strange Planet» e «Pending Train». Le novità su Sky, Netflix, Apple Tv+ e Disney+ ...