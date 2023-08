Paupisi | al Festival dei Sapori ‘Cecatiello Dance’ Radio Company e Radio Ibizia

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProcedono senza sosta i preparativi per ildeie degli Artisti di Strada – 50°Sagra del Cecatiello in programma gli ultimi giorni di agosto a, meraviglioso borgo ai piedi del Taburno. Un evento organizzato dalla Pro Loco diin collaborazione con il Comune die con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Fragneto Monforte, Gal Taburno, Coldiretti, CIA, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Unpli Provinciale, ‘Club Areostatico Wind & Fire’, ‘Moto Club Legio Linteata-Benevento’, associazione ‘Trekking Camposauro’, ‘Arcieri del Sannio’, Fondazione ‘Terre Magiche Sannite’, parrocchia Santa Maria del Bosco, ‘Motomaniaci’ e Rete Destinazione Sud. Tra i tanti appuntamenti di questi cinque giorni non poteva mancare, come da tradizione, ...

Non solo gastronomia, musica e divertimento ma in occasione dei primi 50 anni deldei Sapori e degli Artisti di Strada " Sagra del Cecatiello che si terrà ail 25, 26, 27, 28 e 30 agosto la Pro Loco diha voluto realizzare tre gadgets che hanno un valore ...Sono numerose le iniziative collaterali al "dei Sapori e degli Artisti di Strada " 50° Sagra del Cecatiello" in programma a, grazioso borgo ai piedi del Taburno, dal 25 al 30 agosto. Domenica 27 agosto tanti gli appuntamenti ...Continua senza sosta l'organizzazione deldei Sapori e degli Artisti di Strada " 50° Sagra del Cecatiello in programma adal 25 al 30 agosto. Un evento che taglia il mezzo secolo di vita, organizzato dalla Pro Loco di...

Paupisi, al Festival dei Sapori 'Cecatiello Dance' Radio Company e ... anteprima24.it

Al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada la cinquantesima Sagra del Cecatiello con tre gadgets dal valore celebrativo e promozionale. Non solo gastro ...Non solo gastronomia, musica e divertimento ma in occasione dei primi 50 anni del Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Cecatiello che si terrà a Paupisi il 25, 26, 27, 28 e 30 ago ...