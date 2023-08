Palmeri | «Ogni milione sopra i 10 buttato per Arnautovic Taremi…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 11 agosto 2023) Markoe Mehdi Taremi: le uniche opzioni rimaste all’Inter per il proprio attacco. Situazione tragica, Tancredila commenta su Twitter. OPZIONI – Situazione tragica in casa Inter per concludere il mercato in attacco. Tancredila commenta: «ha 34 anni.centesimo oltre i 10 milioni l’Inter lo butta (che già 10 milioni…). Con Sensi lo scambio è alla pari. Persi Lukaku, Scamacca, Balogun,, rinunciato a Morata, le strade sono: o ti ributti su Morata, o Beto, o Taremi che un senso ce l’ha». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...