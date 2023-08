Pallacanestro Viola | Vulpis | “La Regione Calabria intervenga a supporto dello sport”

(Di venerdì 11 agosto 2023) “Nelle ultime settimane hanno destato forte interesse le notizie relative ai progetti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Liguria a. Sono stati stanziati, rispettivamente, 1,2 e 1,34 milioni di euro per aiutare una serie di club che rappresentano lodi un intero territorio, portando, nel contempo, l’immagine positiva delle regioni di appartenenza in giro per l’Italia”. Queste le parole dell’ex vicepresidente vicario della Lega Pro, Marcel, ora consulente strategico dellaReggiosui temi del marketing e comunicazione. “Il Friuli-Venezia Giulia ha scelto di supportare l’Udinese calcio, che, di recente, si è trovata a gestire il mancato rinnovo del title sponsor...

... chi è al comando di una banca internazionale, chi è il numero uno di una casa farmaceutica o chi, semplicemente, continua ad essere un punto di riferimento nel mondo della. "...LaReggio Calabria è lieta di comunicare il primo ingaggio della stagione 2023 - 2024: Thomas Noah Binelli , duttile ala classe 1999, 208 cm per 95 kg. Nonostante la stazza, Binelli, ...Nato a Palermo il 30 giugno 2003, Vittorio Moltrasio è già un volto noto della... Sempre nel girone di ritorno, stavolta contro ladi Coach Bolignano, fa registrare il suo massimo ...

Vulpis (Pallacanestro Viola): "Sul modello di Liguria e FVG la ... Reggio a Canestro

Noi, come Pallacanestro Viola, crediamo fortemente nello sport inteso come veicolo di promozione di un intero territorio. Quest'anno la nostra squadra giocherà, nel campionato "B2", non solo in ...Marcel Vulpis chiama in causa la Regione Calabria chiedendo un aiuto concreto per le realtà Pallacanestro Viola e Reggina ...