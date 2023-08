Così Eugenio Corini , allenatore del, ai microfoni del sito ufficiale rosanero, alla vigilia della sfida col Cagliari di Coppa Italia. ', Mancuso e Valente sono pienamente recuperati, ...Ildebutta in Coppa Italia sul campo del Cagliari , in una sfida affascinante contro una ... Il tecnico fa anche il punto sugli infortunati: ', Mancuso e Valente sono pienamente ...Ildebutta in Coppa Italia contro il Cagliari e recupera Mancuso e Valente , che sono in ...12 Nespola 15 Marconi 18 Nedelcearu 20 Vasic 21 Damiani 22 Pigliacelli 23 Saric 25 Buttaro 27...

Palermo, Soleri: “Fiero del rinnovo, arriveranno grandi soddisfazioni” ItaSportPress

“Il Cagliari è una squdra importante, ha vinto l’anno scorso i playoff. Sarà un test importante. Mister Ranieri ha la mia totale stima, ha fatto una carriera straordinaria da calciatore e ancor di più ...Il Cagliari affronterà il Palermo nella partita valevole per l'avanzamento ai sedicesimi di finale di Coppa Italia: i padroni di casa sono favoriti ...