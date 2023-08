Palermo | Corini | “Cagliari banco di prova importante anche per il campionato”

Conferenza stampa, l'allenatore delparla in vista del match di Coppa Italia contro il Cagliari: le dichiarazioni Eugenio, allenatore del, ha parlato in conferenza in vista del match di Coppa Italia con il Cagliari. LE PAROLE - "Abbiamo lavorato bene in settimana qui a Veronello, domani avremo un test ...Intanto ilpunta sul progetto della sostenibilità e asono stati affidati diversi giovani molto interessanti. Aljosa Vasic, Sebastiano Desplanches e adesso anche Matteo Prati, vicino ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Eugenioè carico in vista della prima partita ufficiale della stagione . Ildebutta in Coppa Italia sul campo del Cagliari , in una sfida affascinante contro una squadra neopromossa in Serie A. ...

Palermo, Corini: “Cagliari banco di prova importante” – Calcio Casteddu Calcio Casteddu

Seconda tranche di gare valevoli per il secondo turno di Coppa Italia. Al San Nicola va in scena un interessante Bari-Parma, un remake. Lo scorso anno infatti il confronto andò in scena ai sedicesimi ...Il Bari di Mignani, che lo scorso anno ha visto sfumare la promozione in Serie A in modo quasi drammatico, dominò al San Nicola il Parma battendolo 4-0 (3-0 al riposo). Stavolta ci sono le premesse ...