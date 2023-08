Pakistan | l’accusa agli alpinisti sul K2 | «Hanno scavalcato lo sherpa morente per non perdere il record»

(Di venerdì 11 agosto 2023) Kristin Harila è diventata l’alpinista più veloce del mondo a scalare tutte le vette sopra gli 8mila metri. Ma lei è la sua squadra sono state accusate di averunoper raggiungere la vetta del K2 inperché più interessati a stabilire ilche a salvare la vita del portatore colpito. Harila ha scalato la seconda montagna più alta del mondo lo scorso 27 luglio insieme al suonepalese Tenjen, 35 anni, e ha completato così la sua quattordicesima vetta più alta in poco più di tre mesi. Durante la salita, però, il portatore Mohammed Hassan è caduto da uno strapiombo a circa 8.200 metri di altezza. La denuncia: «Trattato come umano di serie B» Cos’ha fatto la squadra? Stando a un video della scena pare che lo abbiano semplicemente ...

Kristin Harila è diventata'alpinista più veloce del mondo a scalare tutte le vette sopra ...raggiungere la vetta del K2 in... ma Harila nega ognidi omissione di soccorso e dichiara ......il 15 dicembre 2021 su fermo disposto dalla Dda dell'Aquila con'...2021 su fermo disposto dalla Dda dell'Aquila condi ... sia quelli residenti in Italia che in, 'tentando di ...si inserisce nella campagna lanciata nell'aprile 2022 da ... In queste condizioni, denuncia'ONG, sarebbero morti migliaia ... almeno 6.500 ) provenienti soprattutto da India,, Nepal, ...