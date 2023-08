Pagelle Udinese-Catanzaro 4-1 | voti e tabellino trentaduesimi Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per idi(3-5-2): Silvestri 7; Kabasele 6.5, Bijol 6.5, Masina 6 (66? Guessand); Festy 6 (67? Ferreira), Zarraga 6, Walace 6.5, Lovric 7, Zemura 6 (67? Kamara); Thauvin 7.5 (88? Ake), Beto 7.5 (73? Lucca 6.5). All. Sottil 7(3-5-2): Fulignati 4.5; Veroli 5.5 (80? Olivieri), Brighenti 4.5, Scognamillo 6, Situm 5.5; Pontisso 6 (80? Pompetti), Sounas 6 (66? Verna), Ghion 6, Vandeputte 7; Brignola 6 (65? D’Andrea), Biasci 6 (65? Curcio). All. Vivarini 5.5 ARBITRO: Minelli 6.5RETI: 4-1 (9? Lovric, 11? Vandeputte, 49? Beto, 65? Thauvin Rig, ...