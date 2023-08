Pagelle Frosinone-Pisa 1-0 | voti e tabellino | trentaduesimi Coppa Italia 2023 2024

(Di venerdì 11 agosto 2023) Lee ildi, match valevole per idi finale della, in cui la formazione gialloblù guidata da Eusebio Di Francesco si è imposta sulla compagine toscana mediante il punteggio di 1-0 grazie ad un autogol di Maxime Leverbe. In virtù di questo successo i ciociari staccono il pass per i sedicesimi e attendono la vincente della sfida tra Torino e Ferallò. Ecco ile ledei protagonisti della partita.(4-3-3): Turati 6.5; Oyono 6.5, Monterisi 6, Romagnoli 6, Marchizza 6; Gelli 6.5, Mazzitelli 6, Harroui 6 (30? st Brescianini sv); Baez 5.5 (30? st Garritano sv), Borrelli 5.5 ...

...gratuito di Fantamagic.it con una sezione dedicata alle probabili formazioni e ledella ...Ilarriva in A come vittima sacrificale designata. Squadra che, ad oggi, non ha ...... Empoli - Verona e- Napoli. Inizia dunque il conto alla rovescia per tutti gli amanti ...SULLE SQUADRE Calciomagazine sarà di supporto ai due campionati fornendo ogni giornate lein ...Dal dischetto lo stesso ex attaccante delbatte il portiere della Roma, regalando la ... Rivivi le emozioni di Cremonese Roma minuto per minuto Cremonese - Roma: ledei grigiorossi . ...

Pagelle Frosinone-Pisa, voti e tabellino 1-0: trentaduesimi Coppa ... SPORTFACE.IT

Milan, le pagelle dei nuovi arrivati Napoli in emergenza, i dubbi di Garcia Sommer, falsa partenza con l'Inter Gli appuntamenti pomeridiani di Coppa Italia Gli appuntamenti in prima serata di Coppa It ...La prima settimana del mese di agosto procede spedita e, di pari passo, l'avvicinamento all'esordio della Serie A 2023-2024. Anche il FantaCalcio è sempre più vicino al proprio inizio con le squadre c ...