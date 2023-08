Padre Pio | reliquia cuore esposta a San Giovanni Rotondo a settembre

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 11 agosto 2023) LadeldiPio saràaccanto al corpo nel mese di, in vista della festa liturgica del santo di Pietrelcina. Lo ha annunciato al Tg1 il nuovo rettore del santuario di San, frate Aldo Braccato, intervistato in occasione dei cento anni dal testamento del santo del Gargano. "Esporremo ladeldiPio durante i giorni della festa, per noi frati non c'è problema: tutto ciò che può favorire la devozione e permettere ai fedeli di accostarsi alladel corpo diPio,compreso, non può che essere un bene", ha detto Broccato, spiegando che l'ultima parola spetta al vescovo e al dicastero per ...