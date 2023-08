Pace ed ecologismo A ottobre proviamoci

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’appello di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni smuove acque che da troppo tempo attendevano immobili. Tutto si prepara in Europa ormai da mesi per il grande assalto delle destre verso first appeared on il manifesto.

... "intesa non solo come, ma come popolo della Chiesa che vive in mezzo ai popoli prendendosi cura della terra, della, del creato, dell'altro, anche nella sua diversità e anche oltre i ..."L'elemento politico fondamentale è che l'espressione "non c'èsenza giustizia" è stata ... l'radicale e il sindacalismo". Brancaccio cita un'inchiesta del quotidiano Le Monde, secondo ..."L'elemento politico fondamentale è che l'espressione "non c'èsenza giustizia" è stata ... l'radicale e il sindacalismo". Brancaccio cita un'inchiesta del quotidiano Le Monde, secondo ...

Gli under25 sono i più coinvolti nelle associazioni di volontariato Con i Bambini

Sono seimila gli ambrosiani alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona che parte oggi 1° agosto. Tra loro, insieme all'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, anche i vescovi ausiliari, mons. Gius ...