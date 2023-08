E' quanto si legge in una nota di Palazzo. "La tradizione delle scuole di restauro italiane intese come dipartimenti universitari, istituti professionali, studi, laboratori, si mette a ......idella Triennale di Milano per i lavori di restauro della grande Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione , danneggiata, nella notte del 23 luglio, dai bombardamenti russi. Palazzo: '...E' quanto si legge in una nota di Palazzo. 'La tradizione delle scuole di restauro italiane intese come dipartimenti universitari, istituti professionali, studi, laboratori, si mette a ...

P.Chigi,tecnici italiani per restaurare cattedrale di Odessa Euronews Italiano

"Nella notte del 23 luglio i bombardamenti russi hanno gravemente danneggiato uno degli edifici simbolo della storia culturale e religiosa di Odessa e dell'Ucraina: la grande Cattedrale ortodossa dell ...Il governo inverà dei tecnici della Triennale e del Maxxi per la restaurazione della cattedrale di Odessa, distrutta dalle bombe russe.