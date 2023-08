(Di venerdì 11 agosto 2023) Il calciatore nigeriano delsembra apprezzare gli sforzi della società partenopea per potersi permettere la sua permanenza, nonostante le offerte provenienti dall’Arabia Saudita Victore ilnon sono mai stati così vicini. Il giocatore nigeriano ha ricevuto da Aurelio De Laurentiis e soci una proposta di oltre 10 milioni di euro per L'articolo

Notizie Calcio Napoli - Arriva il rilancio monstre dall'Al - Hilal per Victor. Al - Hilal, pronti 160 milioni perSecono i colleghi di Sportitalia il club arabo avrebbe pronta un'offerta formale perche potrebbe arrivare da un momento all'altro. Le cifre ammontano a 160 milioni di euro per le ...Ecco quanto evidenziato da CN24: "ha un contratto che scade a giugno 2025, il Napoli nondi fronte a offerte mega milionarie. Il coltello dalla parte del manico lo tiene De Laurentiis ...A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino che sue l' Arabia Saudita scrive: Ma De Laurentiis è pronto a dire 'no', anche a 200 milioni di euro, essendo ormai agosto e mancando ...

Osimhen vacilla: possibile rinnovo con il Napoli DailyNews 24

I tifosi del Napoli, attraverso il web, hanno detto la loro sulla ipotesi lanciata dalla emittente SportItalia.Aurelio De Laurentiis manda un messaggio importante sul futuro di Victor Osimhen e rivela la posizione del Napoli sul rinnovo di contratto del centravanti nigeriano, tornato ad allenarsi in gruppo ...