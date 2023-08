Osimhen | si chiude il caso plusvalenze | archiviato il filone fiscale

(Di venerdì 11 agosto 2023) La Procura di Napoli verso l’archiviazione per ildell’inchiesta sull’acquisto didal Lille. CALCIO NAPOLI NOTIZIE. A Castel di Sangro fervono le voci riguardo al futuro dell’attaccante del Napoli, Victor. Tuttavia, negli uffici della Procura, al Centro direzionale, la discussione si è incentrata sull’acquisto del nigeriano dal Lille nell’estate 2019, un’operazione che ha suscitato parecchio clamore e interrogativi.: Napoli verso la vittoria, archiviazione in vista Il trasferimento, che ha coinvolto una cifra complessiva di 71,25 milioni di euro, è stato al centro di un’indagine da parte della Guardia di Finanza riguardo a presuntegenerate dalla trattativa. Sebbene la conclusione formale dell’indagine sia ...

... e il sipario sta calando anche su questa seconda fase del ritiro, stasera si, ma ... Per il momento, insomma, tutto resta invariato, sul fronte, anche se si registrano passi in avanti ...La Procurail fascicolo sull'acquisto del nigeriano dal Lille: cade il profilo fiscale, mentre l'altro ... VictorCi sono novità nell'inchiesta sulla plusvalenza del Napoli per l'acquisto ...... stasera si, ma soprattutto stamani De Laurentiis partirà per una mini vacanza, rinuncerà ... scrive il quotidiano sportivo, "De Laurentiis si limita a ricordare a Calenda e adi vecchi ...

De Laurentiis chiude (per ora) il caso Osimhen: "Ha un contratto, resta. State sereni" La Gazzetta dello Sport

Il Napoli accelera e alza il pressing per concludere nei prossimi giorni il prolungamento del contratto di Victor Osimhen fino al 2027 ...(Adnkronos) - Il Napoli deve guardarsi dalle super offerte che provengono dall'Arabia Saudita per Victor Osimhen; ingaggio faraonico da parte dell'Al-Hilal di circa 60 mln di euro all'anno offerto al ...