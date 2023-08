Osimhen-Napoli | parti vicine per un rinnovo a 10 milioni con doppia clausola Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 agosto 2023)e ilsono vicini all’accordo per il, scrive ladello Sport, confermando quanto diceva ieri sera Gianluca Di Marzio, che parlava dimai cosìall’accordo. Un accordo che prevedrebbe, secondo quanto scrive la rosea, un nuovo contratto con ingaggio di 10e l’ipotesi della, una per l’Arabia e una per l’Europa. Ieri sera, parlando a Sky Sport, il presidente De Laurentiis ha dichiarato che «resta»: «ha ancora due anni di contratto. Dove dovrebbe andare? Esistono i contratti e sono sempre da rispettare da entrambe le, perché sono un rapporto bilaterale. Finché la bilateralità c’è, e non pende mai da una parte o dall’altra, si va ...