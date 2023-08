Osimhen | inchiesta plusvalenze | filone fiscale verso l’archiviazione | il falso in bilancio si sposta a Roma

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ci sono novità nell’sulla plusvalenza del Napoli per l’acquisto didal Lille, nel 2020. Si vadella partedell’indagine, ovvero quella che riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta, elomento dell’indagine aper quanto riguarda il reato diin, che resterebbe invece in piedi. I pm valutano di trasmettere gli atti nella Capitale perché lì è stato approvato ildel Napoli. L’acquisto difu un affare da 71 milioni e 250 mila euro, 50 dei quali pagati cash, che ha generato 19,9 milioni disulle quali la Guardia di Finanza indaga da oltre un anno. Repubblica ...

Plusvalenze, riprende l'su. Procura di Napoli: il supplemento di indagine sull'affare. Napoli nel mirino: ipotesi di falso in bilancio e dichiarazione fraudolenta. Il caso - Napoli: la differenza conJuve. C'è poi il caso, su cui i tifosi della Juventus battono molto: perché per il Napoli non è stato riaperto il processo, a differenza della ...

Il reato di dichiarazione fraudolenta sarebbe inconsistente e destinato all’archiviazione, resterebbe in piedi quello di false comunicazioni sociali nel bilancio di esercizio. Ma il bilancio del Napol ...La Procura di Napoli, come riporta l'edizione on line de La Repubblica, sembrerebbe orientata a chiudere il fascicolo sull'acquisto di Victor Osimhen dal Lille al Napoli.