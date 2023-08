Osimhen | il rinnovo è alle battute finali | mancano pochi dettagli legali | poi l’annuncio Sky

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sky Sport dà ildi Victorcon il Napoliconclusive. Mancherebbero soltanto alcuniprima delufficiale. Si va verso il prolungamento del contratto con adeguamento dell’ingaggio e una doppia clausola di risoluzione, una per l’Europa ed una, più alta, per l’Arabia Saudita. A dichiararlo, a Sky Sport, è l’inviato dell’emittente in Abruzzo, Francesco Modugno. Modugno ha anche chiarito che i dieci incontri tra De Laurentiis e l’agente di, Roberto Calenda, sono serviti soprattutto a discutere la questione relativa ai diritti d’immagine, questione ormai risolta. L’intenzione del club e del giocatore è quella di arrivare quanto prima alufficiale, se possibile entro ...

- Napoli, ultimi aggiornamenti Come vi abbiamo raccontato in esclusiva su CalcioNapoli24.it , questa mattina le parti si sono date appuntamento per un ulteriore e decisivo incontro ...Napoli, gli aggiornamenti

L'esperto di mercato: 'Una tempesta in un bicchier d'acqua: il rinnovo arriverà, ci sarà al massimo entro settembre'.Un rinnovo con adeguamento dell'ingaggio e una doppia clausola di risoluzione, una per l'Europa e una per l'Arabia Saudita.