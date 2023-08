Oroscopo Paolo Fox settimana | le previsioni dal 12 al 18 agosto 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 11 agosto 2023) Anche per questatornano immancabili leastrologiche dell'diFox, pubblicate da DiPiù Tv dal 12 al 18. Amori improvvisi per l'Ariete, mentre per la Vergine arriverà un cambiamento professionale. Vediamo cosa suggeriscono le Stelle ai dodici segni che compongono lo Zodiaco. ARIETE – L'amore sarà protagonista delle vostre giornate e potrebbe anche arrivare un innamoramento improvviso. In coppia, andrà meglio per quanto concerne le vicende pratiche, anche chi si è separato andrà avanti. A livello professionale, potrebbe esserci una riconferma per l'autunno, problemi solo per dispute di vecchia data. TORO – Il denaro sarà al centro delle vostre preoccupazioni e sembrerà difficile accontentare il vostro cuore. In coppia, il vostro cuore ...