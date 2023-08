“Ora al mio fianco c’è Luca” L’ex Amici innamorato | chi è e che cosa fa il nuovo fidanzato

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un anno fa e poco più l’addio definitivo, oggi il cantante ex allievo didi Maria De Filippi sorride accanto a un’altra persona. L’annuncio della rottura a giugno 2022: “Volevo dirvi che ci siamo lasciati e ormai è unasuccessa qualche mese fa – scriveva sui social per aggiornare i fan – Per lui ci sarà sempre tanto bene nel mio cuore. Per lui ci sarà sempre rispetto e affetto. La musica mi ha dato modo di analizzarmi e capirmi meglio. Questo è quanto e non parlerò più di questo argomento. Adesso che si parli solo di musica”. Archiviata la storia d’amore con Sirio che è durata 7 anni, “ora c’è un’altra persona al mio” ha confidato il 38enne nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Vero. È molto felice ee non lo nascondevincitore die ...

Il ritiro di Dwyane Wade dal basket giocato risale al 2019, ma solo, con l'ingresso nella Hall of Fame di Springfield, in programma sabato notte, pare essere ...Team del 1992 ('Jordan era il...Ilnome legale è Tay Tian , non Claire Hope '. Lil Tay, chi è E questo, in effetti non lo ...la ditta ringrazia Zuckeberg, Meta ha cancellato la fake new e ripristinato il profilo, in 24 ore. ...Nel secondo parziale, dopo ílbreak, invece mi ha regalato qualcosa in più. Sono contento della ... Ha avuto sette palle break, e forse farebbe bene a chiedersi,, perché mai non sia riuscito ad ...

Lavora 2 ore e 20 minuti ma deve ridare all'Inps 15.500 euro di pensione: l'incredibile storia di Giuseppe ilmattino.it

"Voglio chiarire che io e mio fratello siamo sani e salvi, ma ho il cuore completamente a pezzi e faccio fatica persino a trovare le parole giuste: sono state 24 ore molto traumatizzanti". "Per tutto ...ZONA DAZN ora disponibile su Tivùsat ai canali 214 e 215, La nuova stagione calcistica porta con sé entusiasmanti novità per gli appassionati: a partire da quest’anno, potrai vivere ...